Nem enyhül a hőség, de néhol azért lehet eső

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán napos idő lesz, de azért gomolyfelhők megjelenésére is számítani kell - sőt, néhol zápor, zivatar is előfordulhat. Napközben többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugatira, északira forduló szél, zivatar környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között várható.

Még egy ideig biztosan nem tágít a hőség. Fotó: Getty Images

Sok napsütés lesz csütörtökön

Csütörtökön ugyancsak napos időre készülhetünk, az égen csupán kevés gomoly- és fátyolfelhő tűnik majd fel. Ami a csapadékot illeti, legfeljebb egy-egy zápor fordulhat elő, az északi szelet viszont helyenként élénk lökések kísérik. Délután 26 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken akár 33 fok is lehet

Pénteken változó mennyiségű magasszintű felhőzet szűri a napsütést, emellett többnyire kevés gomolyfelhő is képződik. Legfeljebb a nyugati határvidékre sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar, de alapvetően nem kell csapadékra számítani. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 11 és 19, a legmelegebb délutáni órákban 27 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk.