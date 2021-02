Napsütést és ködöt is tartogat a hétvége

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult, egyes részeken tartósan párás lesz az idő, de délután nyugaton elvékonyodik, szakadozottá válik a felhőzet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A késő délutáni óráktól az ország északkeleti megyéiben, később északon és keleten másutt is előfordulhat gyenge eső. Az északi, északkeleti határvidék közelében ónos eső, a magasabban fekvő helyeken havas eső, havazás is kialakulhat. A délnyugati, déli szél elsősorban a Dél-Dunántúlon megélénkül, délutánra ott is mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 5 és 14 fok között alakul, de az északkeleti megyékben 5 fok alatt maradhat. Késő estére -1, +8 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőig több arcát is megmutatja az időjárás. Fotó: Getty Images

Ilyen idő lesz hétvégén

Szombaton délelőtt általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, délutántól már csökkenhet az erősen felhős területek aránya, hazánk nagy részén kisüthet hosszabb-rövidebb időre a nap. A délelőtti órákban a középső és déli területeken elszórtan előfordulhat kisebb eső, délutántól már nem valószínű csapadék. Estétől ismét sokfelé képződhet köd, az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a délkeleti szél. A csúcshőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, ezen belül délnyugaton mérhetik a magasabb értékeket, ugyanakkor a tartósabban felhős, párás részeken 3, 6 fok valószínű.

Vasárnap éjjel, reggel sokfelé számítani kell ködre, illetve rétegfelhőzetre, amelynek nagy része napközben feloszlik. Emellett délelőtt kevesebb, délután több helyen hosszabb-rövidebb napsütés is várható. Estétől ismét kialakulnak és terjeszkednek a ködfoltok. Számottevő csapadék nem valószínű, de elvétve előfordulhat szitálás, helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +4, a maximum-hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a tartósabban ködös helyeken csupán 3, 6 fokot mérhetnek.

Mire számíthatunk hétfőn?

Hétfőn éjjel, reggel sokfelé várható köd, ennek nagy része napközben feloszlik, általában több órára kisüt a nap, majd estétől ismét több helyütt képződhet és terjeszkedhet a köd. Számottevő csapadék nem valószínű, de elvétve előfordulhat szitálás. Többfelé megélénkül, néhol megerősödhet a déli szél. A minimum-hőmérséklet -3 és +5, a maximum általában 10 és 16 fok között alakul, de a tartósabban felhős, párás részeken délután is csak 6, 9 fok valószínű.