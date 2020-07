Napsütéssel zárjuk a júliust

Hétfőn keletebbre még lehetnek záporok, zivatarok, a hét további részében sok lesz a napsütés, sokfelé 30 foknál melegebbre kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Ma a Dunántúlon általában napos idő várható kevés gomolyfelhővel, és ott csak elvétve lehet futó zápor. A Dunától keletre azonban erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és nagyjából a Salgótarján-Szeged vonalban és attól keletre több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Erős vagy viharos széllökés csak zivatar idején lehet. A leghidegebb órákban 13-19 fok lehet. Napközben 26-31 fokig melegszik fel a levegő.

Marad a napos idő

Kedden sok napsütés várható, eleinte keleten alacsonyszintű felhőzet lehet, a csapadéknak azonban kicsi az esélye. A minimumhőmérséklet 13 és 19, a maximumhőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Szerdán több órára kisüt a nap. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, nagyobb eséllyel nyugaton és északkeleten. Sokfelé élénk, néhol erős lesz a légmozgás, zivatar térségében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21, a legmagasabb hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.

Napsütéses, meleg idővel ér véget a július. Fotó: Getty Images

Csütörtökön is többórás napsütés várható. Főleg délen fordulhat elő zápor, zivatar. A Tiszántúlon megélénkül a szél, zivatar idején erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 13-20 fok lesz. Napközben 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Napos idő várható pénteken is, főként az északkeleti tájakon előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 19, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű.