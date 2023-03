Napokig nem örülhetünk még a napsütésnek

Marad a következő napokban is a borús, esős idő – írja a Kiderül. Az előrejelzések szerint vasárnapig országszerte záporok, zivatarok csaphatnak le.

Borús, esős napok jönnek

Csütörtökön a nap első felében még erősen felhős idő várható, majd délutántól csökkenni, gomolyosodni kezd a felhőzet. Összességében több helyen várható eső, zápor, illetve helyenként zivatar is kialakulhat, főként az ország déli felén. A nyugatias szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Átmeneti szélerősödés zivatar környezetében is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, a nyugati tájakon lesz a melegebb, ott akár egy-két fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 5 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Marad a következő napokban is a borús, esős idő. Fotó: Getty Images

Pénteken közepesen vagy gyengén felhős időre van kilátás általában többórás napsütéssel. Délutántól dél felől növekszik, vastagszik a felhőzet. Akár több helyen is lehet zápor, emellett zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megerősödhet a déli, délnyugati szél. Délutánra nagyrészt 14 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Több helyen lehet eső, zápor, helyenként zivatar szombaton is. Napközben már általában felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, és nem túl nagy számban záporok, esetleg hózáporok is kialakulhatnak. Az északkeleti harmadban azonban még napközben is erősen felhős maradhat az ég. Az északnyugati szél szinte országszerte megerősödik, sőt nagy területen viharossá is fokozódik. A minimum-hőmérséklet általában 1 és 8, a csúcsérték 4 és 10 fok között alakul.

Vasárnap már több órára kisüthet a nap. Csapadék általában nem várható, de az északi, északkeleti határ mentén elvétve zápor, esetleg hózápor előfordulhat. Az északi, majd a délnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Hajnalra többnyire -4 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. Délután 6, 10 fokot mérhetünk.

