Nagyot változik az időjárás hétvégére

Jellemzően napos időre számíthatunk ma, elsősorban a Tiszántúlon és északkeleten lehetnek csupán felhősebb területek. Csapadék is főként északkeleten várható futó hózáporok formájában - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Az északnyugati szél az Északi-középhegységben és a Tiszántúlon helyenként élénk lesz, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.

Délutántól északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami éjszaka is folytatódik, illetve ekkor már időszakosan meg is vastagszik a felhőzet. A nyugati országrészben helyenként ködképződés is várható, ezt leszámítva azonban nem lesz számottevő csapadék, valamint a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő hőmérséklete hajnalra mínusz 2-8 fokig hűl vissza, de néhol ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Karácsonykor borult, esős időre számítanak a meteorológusok.

Holnap országszerte csökken a felhőzet, így általában gyengén vagy közepesen felhős, ezzel együtt csapadékmentes időre van kilátás sok napsütéssel. Estétől azonban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben a hőmérséklet mindössze a mínusz 2 és plusz 3 fok közötti tartományba emelkedik. Csütörtökön tovább növekszik a rétegfelhőzet nyugat felől, és országszerte beborul az ég. Estig még számottevő csapadék nem valószínű, később viszont az ország északi, északkeleti részén már előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék. Északnyugaton inkább ónos eső, eső, északkelet felé haladva pedig egyre inkább fagyott eső, havazás lehet a jellemző. A hajnali mínusz 2-8 fok közötti minimumok után mínusz 2 és plusz 6 fok közötti maximumokat mérhetünk kora délután.

Borús, esős karácsonyunk lesz

December 24-én, pénteken napközben az ország délnyugati felén felszakadozhat a felhőzet, így arrafelé több órára kisüthet a nap, majd estétől már mindenhol újra beborul az ég. Kezdetben az ország északkeleti felén többfelé valószínű kisebb vegyes halmazállapotú csapadék: északkeleten inkább havazás, amelyet délnyugat felől egyre nagyobb területen válthat fel átmenetileg fagyott eső, ónos eső, végül eső az idő enyhülésével. A nap második felére aztán átmenetileg várhatóan megszűnik a csapadék. A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklete 3 és 13 fok között alakul - északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton enyhébb az idő.

Szombaton és vasárnap egyaránt többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Szombaton többfelé várható eső, zápor, illetve a délnyugati, nyugati szelet eleinte még többfelé kísérhetik erős lökések. A nappali csúcshőmérséklet 9 és 14 fok között várható, bár északkeleten ennél több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap már csak szórványosan valószínű eső. A jellemzően déli, délnyugati irányú szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet kora délután 4-12 fokig emelkedik.