Nagyot változik az időjárás hétvégén

A Dunántúlon jellemzően erősen felhős vagy borult marad ma az ég, a Dunától keletre viszont közepesen, a Tiszántúlon gyengén felhős idő várható - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Délelőtt még előfordulhat néhol kisebb eső, esetleg ónos eső, de összességében számottevő csapadékra nem kell számítani. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, a Dél-Alföldön és a hegyekben meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 11 fok között alakul, de a nyugati határvidéken ennél hűvösebb, délkeleten pedig enyhébb is lehet.

Hétvégére átmenetileg ismét barátságosabb arcát veszi elő a természet. Fotó: Getty Images

Éjszaka már a Dunántúlon is fokozatosan csökkenni kezd a felhőzet, másutt pedig csupán változó vastagságú fátyolfelhőzet marad felettünk. Csapadék nem valószínű, de a szélárnyékos területeken ködfoltok képződhetnek. A Dél-Alföldön és a Kisalföldön erős délkeleti szélre kell számítani. A levegő hőmérséklete késő estére 0 és 8, hajnalra mínusz 1 és plusz 6 fok közé hűl vissza. Szombaton az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem lesz, de főleg északkeleten néhol előfordulhat szitálás, illetve estétől ködfoltok is képződhetnek. A délkeleti, keleti szél ismét megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali csúcshőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul.

h i r d e t é s

Vasárnap réteg- és magasszintű felhők is lehetnek, de emellett az ország nagy részén több-kevesebb napsütésre van kilátás. A késő délutáni, esti óráktól aztán nyugat, délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, amit egyre többfelé kísér majd eső. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön sokfelé megerősödik. Napközben a hőmérséklet 8-14 fokig melegszik fel.

A jövő hét, bár keleten, északkeleten helyenként még lehetnek hosszabb-rövidebb napos időszakok, de nagyrészt erős felhős vagy borult idővel indul. Sokfelé számítani lehet ismétlődő esőre, és a keleti, délkeleti szél eleinte még több helyütt erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között várható. Kedden nyugat, délnyugat felől vékonyodni, szakadozni kezd, majd délután, este ismét megvastagszik a felhőzet. Kezdetben még több helyen hullhat csapadék, majd napközben fokozatosan megszűnik. A délkeleti, keleti szél megélénkül, néhol időnként meg is erősödik. A nappali maximumok 3-8 fok között változnak majd.