Nagyot változik az időjárás

Ma túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Zömében mérsékelt marad a légmozgás is, bár a Baja-Győr vonal széles sávjában időnként megélénkülhet a déli, délkeleti szél - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 17 fok között alakul. Éjszaka sokfelé párássá válik a levegő, elsősorban a Dunántúl nyugati, délnyugati részén köd is képződik. A többnyire gyenge vagy mérsékelt délkeleti szél a Dél-Alföldön és a Kisalföldön időnként megélénkül. A levegő hőmérséklete késő estére mínusz 1 és plusz 10, hajnalra mínusz 2 és plusz 4 fok közé hűl vissza. A fagyzugos helyeken ennél is hidegebb, a szelesebb tájakon, valamint a vízpartokon néhány fokkal melegebb lehet.

Az előttünk álló hétvégén még kellemes, napos időben lehet részünk. Fotó: Getty Images

Ami a hétvégét illeti, szombaton a reggel feloszló köd után általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű, de a délkeleti, keleti szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Napközben 12-17 fokig melegszik a hőmérséklet. Vasárnap hajnalra ismét többféle képződhet köd és rétegfelhőzet. Ezek megszűnése után az ország nagy részén több órára kisüt a nap, ugyanakkor a Dunántúl fölé egyre több fátyolfelhő érkezik. A délkeleti szelet élénk, a Dunántúl északi felén helyenként erős lökések kísérik. A hajnali mínusz 2 és plusz 7 fok közötti minimumokról délutánra 12-17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Jövő hétre megérkezik az eső

Hétfőn, november elsején a nap első felében változóan, később nagyrészt erősen felhős, estétől pedig csaknem országszerte borult lesz az ég. Délig számottevő csapadék nem valószínű, a délutáni, esti óráktól viszont nyugat felől egyre több helyen eleredhet az eső, zápor. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. A nappali csúcshőmérséklet 9 és 18 fok között alakul: északkeleten lesz hűvösebb az idő.

Kedden eleinte erősen felhős, borult időre számíthatunk, később pedig, a nap második felében gyengén és erősen felhős területek, időszakok egyaránt előfordulhatnak. Délelőttig országszerte várható - akár jelentős mennyiségű - eső, zápor, mielőtt az összefüggő csapadékzóna délután kelet felé elhagyná az országot. A déli, majd az átmenetileg északnyugatira forduló szelet helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.