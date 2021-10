Nagyot változik az időjárás

Jellemzően derült, csapadékmentes időre számíthatunk ma. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, erősebb légmozgás azonban csupán a Dunántúlon fordulhat elő helyenként. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok körül alakul - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Éjszaka is túlnyomóan derült lesz az ég, csak foltokban képződhet kevés helyen köd. A déli szél főként az északnyugati megyékben marad élénk. A levegő hőmérséklete késő estére 12-20, hajnalra 10-16 fok közé hűl vissza. Ugyanakkor az északkeleti, keleti megyék szélcsendes részein ennél több fokkal hidegebb lehet.

Ma még élvezhetjük az őszi napsütést, a hét további részében azonban felhős, borús idő várható. Fotó: Getty Images

Kedden megérkeznek a felhők

Holnap a nap nagy részében ismét napos időre van kilátás csapadék nélkül. Késő délutántól, estétől azonban nyugat felől felhősödés kezdődik, amivel eső is érkezik, illetve záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk lesz a délkeleti, déli szelet élénk, amelyet helyenként erős lökések kísérhetnek. A délutáni órákban általában 21 és 27 fok között várható a hőmérséklet.

Szerdán nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Napközben már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég többfelé esővel, záporral, valamint néhol - elsősorban a Dunántúlon - zivatar is kialakulhat. Északkeleten kisebb a csapadék valószínűsége, másutt ugyanakkor helyenként kiadósabb mennyiség is eshet. A délkeleti, keleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Napközben a hőmérséklet a hajnali 4-15 fokról 12-22 fokig emelkedik: a tartósan csapadékos részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

Hétvégére elkezdhet kitisztulni az ég

Csütörtökön továbbra is túlnyomóan borult, esős idő valószínű. Csupán az északkeleti vidékeken fordulhatnak elő esetlegesen átmeneti szakadozások a felhőzetben, arrafelé a csapadék kialakulási valószínűsége is kisebb. Az északkeleti szelet élénk, erős lökések kísérik. A nappali csúcshőmérséklet 12-19 fok között várható. Pénteken az északkeleti tájakon már előfordulhatnak hosszabb-rövidebb napos időszakok, ezzel együtt az ország nagyobb részén felhős időre számíthatunk. A csapadék esélye dél, délnyugat felé haladva növekszik: eső, zápor is kialakulhat. Az északkeleti, keleti szelet élénk, néhol esetleg erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű.

Ami a hétvégét illeti, szombaton az északi, északkeleti megyékben naposabb, szárazabb időre van kilátás, az ország déli, délnyugati felében viszont a felhős idő lehet a domináns, amihez változatlanul társulhat eső, zápor. Az északkeleti szelet élénk, néhol esetleg erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet a hajnali 0-10 fok közötti minimumok után 12-18 fokos maximumokat érhet el. Vasárnap a déli tájakon lehet több felhő, északabbra haladva pedig egyre több napsütés. Ezzel együtt helyenként még előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti szelet élénk, néhol esetleg erős lökések is kísérhetik. A nappali hőmérséklet csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.