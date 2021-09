Nagyot változik az időjárás

Több órára kisüt ma a nap, a Dunántúlon azonban egyre több és vastagabb magasszintű felhőzet szűri a napsütést, a keleti megyékben pedig gomolyfelhők képződnek. Keleten egyszersmind kis eséllyel egy-egy helyen zápor is előfordulhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A déli szél a Dunántúlon és Budapest tágabb környezetében is megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között várható. Éjszaka aztán nyugat felől tovább növekszik, sokfelé átmenetileg meg is vastagszik a fátyolfelhőzet. Néhol csapadék is eshet kisebb zápor formájában, illetve időnként megélénkül a déli, délnyugati szél. A levegő hőmérséklete késő estére 16-24, hajnalra 12-18 fokig hűl vissza.

A hét második felében többfelé lehet csapadék, amihez enyhe lehűlés is társul. Fotó: Getty Images

Holnap is számíthatunk több-kevesebb napsütésre gomolyfelhőkkel, egyre több fátyolfelhővel. Estétől északnyugat felől vastagszik is a felhőzet. Elszórtan, késő estétől az északnyugati megyékben már több helyen előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar. Az északnyugatira forduló szél sok helyen megélénkül. Napközben 26-31 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd délutántól már határozottabban csökkenni kezd a felhőzet északnyugat felől. Sokfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, majd délutántól egyre keletebbre húzódik a csapadékzóna. A délnyugati, majd északnyugati szél megélénkül, több helyütt megerősödik. A hajnali 12-18 fokos minimumok után 20-28 fokig melegszik az idő - a tartósabban csapadékos részeken mérhetjük az alacsonyabb, a délkeleti tájakon a magasabb értékeket.

Ami a hétvégét illeti, szombaton gomoly- és fátyolfelhők mellett általában többórás napsütésre számíthatunk. Főleg a Tiszántúlon és az Északi-középhegységben fordulhat elő helyenként záporeső, illetve nyugaton, délnyugaton elvétve esetleg jelentéktelen eső. Több helyütt megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között alakul. Vasárnap változóan felhős idő valószínű, az ország nagy részén többórás napsütéssel. Helyenként előfordulhat záporeső, valamint időnként megélénkül az északkeleti, keleti szél. Hajnalban még 5-13 fok közötti minimumhőmérsékletre lehet számítani, de napközben is csupán 18-25 fokig melegszik a levegő.