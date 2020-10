Nagyot változik az időjárás

Pénteken még akár 22 fok is lehet és számottevő csapadékra nem kell számítani és több helyen tartósan kisüt a nap is. Ezzel szemben szombaton és vasárnap már záporokra, zivatarokra és erős szélre is számíthatunk.

Ma az ország északi harmadán a köd és rétegfelhőzet helyenként tartósan megmaradhat, másutt gyengén felhős, napos idő várható - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Számottevő csapadékra nem kell készülni, de a ködös részeken gyenge szitálás is lehet. Csak az ország déli felén lesz élénk a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a felhősebb északi részeken 11 és 15, másutt 17 és 22 fok között várható. Késő estére 7 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Akár 3 fokig hűlhet a hajnal Éjjel főként az északi megyékben képződhet köd és rétegfelhőzet, másutt derült vagy fátyolfelhős lesz az ég. Érdemi csapadék nem várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul. Szombattól csapadékos időre számíthatunk. Fotó: Getty Images Itt sűrű ködre számíthatunk Délen változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel pénteken. Északon felhős, párás, helyenként tartósabban ködös idő valószínű, emiatt az OMSZ első fokú figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron és Vas megyékre is, ahol a köd akár több mint 6 órán át megmaradhat, a látótávolság emiatt mindössze pár száz méterre csökken. Számottevő csapadék nem lesz. Az északi megyékben többnyire mérsékelt marad a légmozgás, délen sok helyütt megélénkül a nyugati, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, északon lesz a hűvösebb idő. h i r d e t é s Ezt hozza a hétvége Éjszaka nyugat felől megnövekszik, szombat délután viszont már szakadozik, csökken a felhőzet, szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati szél északnyugatira fordul, és megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Vasárnap eleinte változóan felhős, majd délkelet felől megnövekszik a felhőzet. Főként délkeleten, keleten valószínű eső, záporeső. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Hétfőn folytatódik a hétvégi időjárás, nagyrészt erősen felhős lesz az ég. Helyenként előfordulhat eső, záporeső. A délire forduló szél sokfelé megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.