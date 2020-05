Nagyot változik az időjárás

A reggeli, délelőtti csapadék lassanként mindenütt megszűnik, illetve a szél is mérséklődik. Délután észak felől gyorsan csökkenni kezd a felhőzet, ezzel együtt hűvös nap áll ma előttünk - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. A hőmérséklet napközben 13-18 fok között alakul, de a tartósabban felhős délnyugati országrészben csak 11-12 fokos maximumra lehet számítani. Éjszaka többnyire derült marad az ég, de a Dunántúlon nagyobb területen megnövekedhet a felhőzet, amihez hajnalban néhol gyenge eső, futó zápor is társulhat. A levegő késő estére 6-11, hajnalra mínusz 3 és plusz 8 fok közé hűl vissza - fagy a hidegre hajlamos helyeken várható.

Az elkövetkező napokban szükség lesz az esernyőre, ha kimozdulunk. Fotó: Getty Images

Holnap nyugat, délnyugat felől is egyre több és vastagabb felhő érkezik az ország fölé. Napközben az Alföldön még hosszabb napsütéses időszakok is lehetnek, ugyanakkor az északi megyékben szórványosan, délebbre helyenként előfordulhat eső, egy-egy zápor, esetleg zivatar is. Jó hír viszont, hogy lassan visszatér a meleg: az északi tájakon 12-19, az ország többi részén 20-26 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.

Csütörtökön a nap első felében főként délen, délkeleten hosszabb, másutt inkább rövidebb napos időszakokat enged a változó mennyiségű felhő. Délutántól aztán dél felől vastagodni kezd a felhőzet, ami mellett egyre többfelé alakulhat ki eső, zápor, illetve elsősorban délen és keleten zivatar is, illetve gyakran megerősödik a nyugatias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön az északi és nyugati megyékben 15-22, másutt 23-28 fok között várható.