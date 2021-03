Nagyot változik az idő hétvégére

Jellemzően országszerte erősen felhős, borult lesz ma az ég, illetve több helyen várható csapadék is - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján. Eső és zápor mellett - elsősorban az Északi-középhegységben - havas eső, havazás is előfordulhat. Délutántól már szakadozottabb lehet a felhőzet, kora estétől pedig észak felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik, legkorábban az Észak-Dunántúlon. Ezzel egyidejűleg a csapadék is egyre inkább az ország déli és középső részeire korlátozódik. Az északnyugatira forduló szelet nagy területen kísérik élénk, főleg az Észak-Dunántúlon erős, a Bakonyban esetleg viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13, az északi megyékben általában 3 és 8 fok között alakul - az északi tájakon már késő délelőttől hűlni fog a levegő.

Ma még szürke, borús időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Ami az éjszakát illeti, szinte mindenhol kitisztul az ég, de a Dunához közeli tájakon egészen hajnalig megmaradhatnak a felhők, valamint az éjszaka első felében még kisebb záporok is előfordulhatnak. Az északias szél veszít erejéből, de továbbra is nagy területen élénk marad. A levegő hőmérséklete késő estére mínusz 2 és plusz 5, hajnalra mínusz 8 és 0 fok közé hűl vissza. Holnap reggel a hidegfront felhőzete dél felé elhagyja az országot, és gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütésben lesz részünk. Számottevő csapadék nem várható, inkább csak keleten, északkeleten fordulhat elő egy-egy futó zápor, hózápor. Az északi, északnyugati szelet kezdetben még helyenként erős lökések kísérhetik, délutánra viszont mérséklődik a légmozgás. A nappali csúcshőmérséklet 4 és 8 fok között alakul.

Hajnalra aztán nagyon visszahűl a levegő, országszerte fagypont alatt alakulnak a minimumok, lesz, ahol mínusz 10 fokig süllyed a hőmérő higanyszála hajnalban. Vasárnap aztán jobbára derült vagy gyengén felhős, napos, száraz időben lesz részünk. A déli, délnyugati szél napközben helyenként megélénkülhet. Napközben a hőmérséklet 5-10 fokig melegszik. Hasonló idővel indul a jövő hét is: a hajnali mínusz 9 és mínusz 1 fok között fagyok után a csúcshőmérséklet 6 és 12 fok között alakul majd. Hosszabb-rövidebb napsütés mellett időnként ugyan erősebben megnövekedhet a felhőzet, de inkább csak az északkeleti vidékeken van esély néhol záporra, hózáporra.