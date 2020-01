Nagyot fordul az időjárás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint ma a kezdeti borult, párás, ködös időt felváltva napközben egyre nagyobb területen felszakadozik a rétegfelhőzet, és északkeleten helyenként hózápor is kialakulhat. Délutántól a Dunántúlon és a középső országrészben az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul. Éjszaka változóan felhős időre van kilátás, számottevő csapadék ugyanakkor nem várható. A levegő hőmérséklete késő estére mínusz 3 és plusz 3, hajnalra mínusz hét és 0 fok közé hűl vissza.

Napos, de továbbra is hideg idő várható a hétvégéig. Fotó: iStock

Csütörtökön az ország nagy részén kevés felhő, sok napsütés várható. Elsősorban a Dunántúl nyugati részén és a Tiszántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadék ezeken a tájakon sem valószínű, valamint a légmozgás is mérsékelt marad. A nappali maximumok plusz 3-7 fok között alakulnak. Hasonló időre számíthatunk pénteken is, szombaton azonban nyugat felől befelhősödik az ég, és főként a nap második felében szórványosan gyenge eső is lehetséges. Vasárnap már erősen felhős vagy borult lesz az ég, napsütéses időszakok csak délen várhatók.

Többfelé romlott a levegőminőség

Egerben és Putnokon veszélyes, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren egészségtelen a levegő minősége - tette közzé kedden a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). A jelentés szerint kifogásolt a levegőminőség Budapesten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szegeden, Szolnokon és Vácon. Jelentős javulás a levegőminőségben az elkövetkező napok folyamán sem várható.

Az érintett települések lakossága számára azt javasolja az NNK, hogy a gyermekek, az idősek, a várandós kismamák és a krónikus betegségben szenvedők lehetőség szerint ne tartózkodjanak hosszabb ideig a szabadban. Veszélyes levegőminőség esetén már az egészséges emberek is légúti tüneteket tapasztalhatnak.