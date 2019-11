Nagyot fordul az időjárás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint az ország nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre kisüt ma a nap. Késő délutántól azonban délnyugat felől ismét erős felhősödés kezdődik, és az esti órákban a Dunántúlon már egyre többfelé elered az eső is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul.

Változékony, de többnyire borús, esős idő várható az elkövetkező napokban. Fotó: iStock

Éjszaka folytatódik a felhőzet megvastagodása, egyre többfelé várható eső, zápor. Késő estére 5-11, hajnalra 3-10 fokig hűl vissza a levegő hőmérséklete. Holnap az Alföldön erősen felhős vagy borult marad az ég, másutt a déli óráktól egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Reggel, illetve délelőtt még többfelé, délután viszont már elsősorban északkeleten várható csupán eső, zápor, majd estére arrafelé is megszűnik a csapadék. A nappali maximum csütörtökön 10-17 fok között várható.

Ami a hét végét illeti, pénteken erősen felhős, borult időre van kilátás, amihez - főként a keleti tájakon - eső is társulhat, miközben megélénkül a keleti, északkeleti szél. Szombaton valamelyest enyhül az idő, hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek, csapadék pedig csak elszórtan várható. Vasárnapra aztán visszatér a ború és az eső, valamint a szél is megerősödik majd helyenként.