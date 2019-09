Nagy lehűlés jön

Az ősz első napjaiban lehűl az idő. A hétvégén néhol már 20 fokig se melegszik a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Ősziesre fordul az idő

Hétfőn kezdetben északnyugaton, majd délkelet, kelet kivételével másutt is kialakulhat zápor, zivatar. Több helyen megerősödik, a Dunántúlon néhol, valamint zivatar környezetében viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-21, a legmagasabb hőmérséklet általában 28-35, északnyugaton 24-27 fok között valószínű. Kedden elszórtan - legkisebb eséllyel északnyugaton és délkeleten - fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar is. A Dunántúlon és a Zemplén környezetében időnként viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 12-19, a maximumhőmérséklet 19-31 fok között alakul, a tartósan csapadékos középső tájakon lehet a hűvösebb.

A hétvégén néhol már 20 fokig se melegszik a levegő. Fotó: 123rf

Szerdán napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 8-16 fok lesz. Napközben 22-28 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön nagyobb eséllyel a Dunántúlon lehet zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 9-16, a maximumhőmérséklet 23-29 fok között valószínű. A hét utolsó napjaiban az idő is egyre hűvösebb lesz, és csapadékra is mind nagyobb arányban kell számítani. Pénteken és szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 12-18, a legmagasabb hőmérséklet 20-26 fok között alakul, vasárnap pedig még ennél is hűvösebb időre kell készülnünk.