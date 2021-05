Mutatjuk, milyen időnk lesz a hétvégén

Csütörtök délelőtt még felhős időnk lesz, a csapadék azonban északkeletre szorul vissza, délebbre hosszabb száraz időszak valószínű. Délután azonban a gomolyossá váló felhőzetből már éppen a déli és keleti megyékben kell gyakori zápor, néhol zivatarképződésre készülni - figyelmeztet előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ekkor az Észak-Dunántúlon a legkisebb a csapadék esélye. Nagy területen fújhat élénk, néhol erős nyugatias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között változik. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Jobb lesz magunknál tartani az esernyőt. Fotó: Getty Images

Éjjel továbbra is felhős időnk lesz, záporok, esetleg egy-egy zivatar a déli és keleti megyékben fordulhat elő, azonban a Nyugat-Dunántúlon sem kizárt kisebb csapadék. Mérsékelődik a szél, de az északi határ közelében élénk marad. A hőmérséklet késő este 9 és 14, hajnalban 5 és 11 fok között alakul.

h i r d e t é s

Néha előbújhat a nap

Pénteken a délnyugatról északkelet felé vonuló felhősávok, illetve felhőtömbök mellett hosszabb-rövidebb napsütésre is számítani lehet. Szórványosan előfordul eső, zápor, helyenként zivatar. A nyugati, délnyugati, majd a déli szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között várható.

Akár 23 fok is lehet

Szombaton a rövid napos időszakok mellett nagyobbrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen számítani lehet záporesőre, zivatarra. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarban erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között valószínű. Vasárnap a nap első felében nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég és több helyen várható eső, zápor, zivatar. A nap második felében nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, főleg a Dunától keletre valószínű csapadék, de ott is egyre kevesebb helyen. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, sokfelé erős lökések kísérik. Zivatar térségében viharossá is fokozódhat a szél. A hajnali 7, 13 fokról 16, 21 fokig emelkedik a hőmérséklet.