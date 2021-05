Mutatjuk, milyen idő vár ránk a hétvégén

Csütörtökön a nap első felében még országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a déli óráktól észak, északnyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet, és a délkeleti, keleti országrész kivételével már több-kevesebb napsütés is valószínű. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tartós eső a déli órákig még többfelé lehet, majd ezt követően nagyobb területen szűnni kezd a csapadék. Ugyanakkor délután szórványosan záporok, elsősorban a középső országrészben zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél nagy területen erős lesz, helyenként viharos lökések is kísérhetik a légmozgást. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a tartósabban esős, délkeleti tájakon ennél 1-2 fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.

Jobb lesz, ha azért a következő napokban is magunkkal visszük az esernyőt. Fotó: Getty Images

Ködös lehet a hajnal

Éjjel tovább szakadozik, csökken a felhőzet, és jórészt mindenütt - legkésőbb keleten kiderül az ég reggelre, csupán némi fátyolfelhőzet sodródhat be a hajnali órákban. Helyenként párássá válik a levegő, köd képződik. Fokozatosan mindenütt megszűnik a csapadék az éjszaka első felében. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, és hajnalra mindenütt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A késő esti 9, 13 fokról hajnalra 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet.

Emelkedik a hőmérséklet

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Egy-két helyen előfordulhat zápor, esetleg zivatar (nagyobb eséllyel az északkeleti megyékben). A délire, délnyugatira forduló szél megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon megerősödik. A csúcshőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

h i r d e t é s

Szombaton a napos körzetek, illetve időszakok mellett általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Főleg a nap második felében szórványosan előfordul zápor, néhol zivatar. Nyugatira, északnyugatira fordul, és sok helyütt megerősödik a szél. Hajnalban 4, 12 fok lesz a jellemző. Délután az északnyugati megyékben 18, délkeleten 26 fok közelében alakul a hőmérséklet.

Vasárnap a nap első felében inkább erősen felhős idő lesz a jellemző, második felében egyre többfelé vékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Szórványosan előfordul zápor, néhol zivatar. Az északi, északnyugati szelet időnként élénk, zivatar térségében erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Délután nagy lesz a hőmérséklet-különbség, északnyugaton 17, délkeleten 26 fok is valószínű.