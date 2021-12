Mutatjuk, milyen idő lesz hétvégén

Felhőátvonulások mellett ma több órára kisüthet a nap, kivéve a keleti országrészt, ahol a köd és a rétegfelhőzet napközben is tartósabban megmaradhat. Keleten szitálás is előfordulhat néhol - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A Tisza tágabb térségét leszámítva nagy területen lesz erős északnyugati szélre számíthatunk, a Dunántúlon több helyen és a Bodrogközben viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.

Éjszaka néhol előfordulhat hózápor, főként a délkeleti megyékben, ezzel együtt hajnalra a legtöbb helyen már kiderül az ég. A északnyugati szél sokfelé erős marad, a magasabban fekvő területeken viharos széllökések is lehetnek. A levegő hőmérséklete késő estére általában mínusz 3 és plusz 5, hajnalra mínusz 3 és plusz 3 fok közé hűl vissza. A szélcsendes északkeleti részeken ugyanakkor ennél jóval hidegebb is lehet.

Szombaton néhol hózáporok is kialakulhatnak az országban. Fotó: Getty Images

Hétvégén hózápor is lehet

Ami a hétvégét illeti, szombaton ismét felhőátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel. A délutáni, esti órákban egy melegfront vastagabb felhőzete éri el az országot észak felől, amivel helyenként hózápor, néhol havas eső, ónos eső is érkezhet. Az északi szél főként a Dunántúlon sokfelé megerősödik. Napközben a hőmérséklet 0 és 7 fok közé emelkedik fel a legmelegebb órákban.

Vasárnap a vastag frontfelhőzet dél felé elhagyja az ország területét, és ezzel egyidejűleg észak felől egyre több helyen felszakadozik, csökken a felhőzet. Jellemzően többórás napsütésre számíthatunk, bár helyenként megmaradhat a rétegfelhőzet, illetve ködfoltok is előfordulhatnak. Néhol még kialakulhat hószállingózás, szitálás, ónos szitálás, estétől pedig főleg az északkeleti tájakon valószínű helyenként havas eső, hózápor. Az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon a délnyugati szelet sokfelé erős, a Dunántúlon néhol időnként viharos lökések kísérik. A hőmérséklet a hajnali mínusz 8 és plusz 4 fok közötti értékekről plusz 1-9 fokig emelkedik napközben.

A jövő hét is szelesen kezdődik

A hétvégihez hasonló idővel indul a jövő hét is. Hétfő felhőátvonulások mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként előfordulhat hózápor, nyugaton, délnyugaton kezdetben vegyes halmazállapotú csapadék. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 6 fok között várható.

Kedden gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű többórás napsütéssel, az előző napokhoz képest némi lehűléssel. Helyenként előfordulhat hózápor, az eleinte északi, északnyugati szelet pedig több helyütt élénk lökések kísérhetik, majd délire fordul a légáramlás. Hajnalban a hidegebb területeken mínusz 10 fok alatti minimumokat is mérhetünk, és napközben is csupán mínusz 4 és plusz 2 fok közötti maximumokra van kilátás.