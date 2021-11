Mutatjuk, milyen idő lesz hétvégén

Ma délelőtt fokozatosan elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Ezzel együtt a keleti, északkeleti országrészben tartósan borult körzetek is előfordulhatnak - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Néhol kisebb eső, szitálás is kialakulhat, az északnyugati szél pedig nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 12 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb.

Változóan felhős, hűvös időre számíthatunk az elkövetkező napok során. Fotó: Getty Images

Éjszaka észak felől ismét megnövekszik a felhőzet. Néhol köd is leereszkedhet, valamint helyenként gyenge eső, a ködös tájakon szitálás is lehetséges. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a magasabban fekvő helyeken élénk, erős lökések is lehetnek. A levegő hőmérséklete késő estére mínusz 3 és plusz 7, hajnalra mínusz 3 és plusz 4 fok közé hűl vissza. Pénteken a legtöbb helyen erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak estefelé szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet. Az ország északkeleti harmadában helyenként gyenge eső is várható, továbbá megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati, nyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 4 és 13 fok között alakul, az északkeleti megyékben az alacsonyabb értékekkel.

Hétvégén is marad a felhős idő

Ami a hétvégét illeti, bár szombat reggelre az északkeleti és a délnyugati országrészben egyaránt számíthatunk köd- és rétegfelhőzet-képződésre, napközben azonban ezek feloszlanak, és hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. Számottevő csapadék nem valószínű, ugyanakkor az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a hajnali mínusz 2 és plusz 7 fok közötti minimumok után 8-13 fokig emelkedik napközben, mindazonáltal a tartósabban felhős északkeleti részeken néhány fokkal hidegebb is lehet. Vasárnap ismét nagy területen köd és rétegfelhőzet képződhet reggelre, amely aztán napközben ritkul. Az ország nagy részén párás időre van kilátás, de helyenként a nap is kisüt. Számottevő csapadék nem valószínű, csupán a ködös területeken fordulhat elő némi szitálás. Élénk lesz viszont a délire forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között várható.

Érdemi változás a jövő hét elején sem valószínű. Hétfő reggelre ismét sokfelé képződik köd és rétegfelhőzet, majd napközben fokozatosan felszakadozik. Közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk, emellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. Számottevő csapadék nem várható, azonban helyenként szitálás, a délnyugati országrészben gyenge eső előfordulhat, valamint helyenként megélénkülhet az északi, északkeleti szél. A nappali maximumok 6 és 11 fok között alakulnak.