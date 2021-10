Mutatjuk, milyen idő lesz hétvégén

Napközben fokozatosan felszakadozik, gomolyosodik ma felettünk a felhőzet, és szinte mindenütt kisüt több-kevesebb időre a nap. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a déli, délkeleti szelet mindössze északnyugaton kísérik időnként élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 21 fok között várható - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Éjszaka már elsősorban csak az ország északi felében maradhatnak felhősebb körzetek, másutt zömében derült lesz az ég. A szélárnyékos tájakon pára, köd képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb a felhős, ködös részeken lehet szitálás. A levegő hőmérséklete késő estére 10-14, hajnalra 3-11 fokig hűl vissza.

Többnyire napsütéses, nem túl hűvös időre számíthatunk a hétvégén. Fotó: Getty Images

Napsütéses hétvége előtt állunk

Ami a hétvégét illeti, szombaton a pára- és ködfoltok napközben fokozatosan feloszlanak. Általában sok napsütésre van kilátás fátyol- és - főleg északkeleten - gomolyfelhőkkel. Legfeljebb az északkeleti határ közelében fordulhat elő elvétve jelentéktelen csapadék. A déli, délkeleti szél ugyanakkor napközben több helyütt megélénkül, a Fertő térségében néhol meg is erősödik. A nappali maximumok 17 és 21 fok között alakulnak.

h i r d e t é s

Vasárnap gyengén felhős, csapadékmentes, napos idő várható. A déli, délkeleti szelet többfelé élénk, az Észak-Dunántúlon helyenként erős lökések is kísérhetik. A hajnali 3-11 fokos minimumok után napközben 17-25 fokig emelkedik a hőmérséklet: északkeleten lesz a hűvösebb, északnyugaton a melegebb idő.

A jövő héten visszatérnek a felhők

A hétvégihez hasonló idővel indul a jövő hét is. Hétfőn általában több órára kisüthet a nap, késő délutántól, estétől azonban északnyugat felől vastagabb felhők érkeznek, és több helyen eleredhet az eső, zápor. Megélénkül, sokfelé meg is erősödik a déli, estétől a Dunántúlon északnyugatira forduló szél. A nappali csúcshőmérséklet 18 és 26 fok között valószínű, északkeleten az alacsonyabb értékekkel.

Keddre virradóra a szakadozott felhőzóna északnyugatról délkelet felé vonul. Napközben több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, nyugat, északnyugat felül azonban ismét több felhő érkezhet. Helyenként eső, zápor is előfordulhat, és az északnyugati, majd a déli szél is sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul.