Mutatjuk, milyen idő lesz hétvégén

Pénteken jórészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, délutántól azonban északnyugat felől már elkezd csökkenni a felhőtakaró - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Többfelé várható eső, zápor, nagyobb eséllyel az Alföldön zivatar is. Délutántól északnyugat felől szűnik a csapadék, este inkább már csak keleten, északkeleten eshet. Az északnyugatira forduló szél élénk, főleg a déli megyékben, illetve az Alföldön és az Észak-Dunántúlon erős is lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között várható, de délkeleten akár 26, 27 fok is lehet. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Ilyen idő lesz hétvégén

Szombat reggel általában kevés felhős lesz az égen, de az Észak-Alföldön és a Zemplén térségében erősen felhős területek is lehetnek. Napközben északkeleten és nyugaton több, máshol kevesebb gomolyfelhő képződik, összességében azonban mindenhol több órára kisüt a nap. Az északnyugati szél megélénkül, az ország középső harmadában meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Nem telik el eső nélkül a hétvége. Fotó: Getty Images

Vasárnap az ország északkeleti részén, valamint a Dunántúlon több, a köztes területeken kevesebb felhő várható. Legnagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon valószínű helyenként eső, zápor, az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul, a csúcshőmérséklet általában 19 és 24 fok között valószínű, de északkeleten és Nyugat-Magyarországon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Mutatjuk, hogy indul a hét

Hétfőn többnyire erősen felhős lesz az ég, északkelet felől délnyugat felé haladva ráadásul egyre nő a csapadék esélye. Míg előző helyen inkább kisebb eső, zápor alakulhat ki, addig utóbbi területeken tartósabb eső valószínű hosszabb-rövidebb megszakításokkal. Készüljünk arra, hogy megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északkeleti szél. Hajnalban 5, 14, délután 16, 21 fok valószínű.