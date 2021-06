Mutatjuk, milyen idő lesz hétvégén

Csupán gomolyfelhők zavarhatják meg ma a napsütést, az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb egy-egy futó zápor fordulhat elő néhol. Az északi, északkeleti, Sopron körül a déli szél olykor megélénkülhet, ezzel együtt többnyire mérsékelt marad a légmozgás - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A levegő hőmérséklete napközben 24-27 fokig melegszik, majd késő estére 12-17, hajnalra 8-15 fokig hűl vissza. Csapadék éjszaka sem várható, és a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad.

Hétvégén néhol egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Fotó: Getty Images

Ami a hétvégét illeti, szombaton fátyolfelhők és gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütésre számíthatunk. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, elsősorban a nyugati határvidéken, valamint az északi, északkeleti megyékben. A déli szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkül, emellett zivatarok környezetében átmenetileg erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak. A nappali maximumok 23 és 28 fok között alakulnak. Vasárnap már erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, de néhány órára kisüt a nap. Többfelé várható ugyanakkor zápor, zivatar, amivel együtt az egyébként mérsékelt szél is megerősödhet, akár viharossá válhat. A nappali csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között valószínű.

Hasonlóan indul a jövő hét is: hétfőn gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütésre, a déli és nyugati országrészben elszórtan záporokra, zivatarokra lehet számítani. Az északkeleti, északi szél is sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható. Kedden szintén sok napsütést ígérnek a meteorológusok, valamint a gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar is kipattanhat. Az északias szelet nagy területen élénk lökések kísérik. A hőmérséklet délutánra ismét 24-28 fokig melegszik.