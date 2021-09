Mutatjuk, milyen idő lesz a héten

Sok napsütésre és száraz időre számíthatunk meg, a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Éjszaka az északi országrészben vonulhat fel vékony fátyolfelhőzet, amihez foltokban átmeneti pára- és ködképződés társulhat, a nyugati tájakon esetleg rétegfelhős körzetek is előfordulhatnak. A levegő hőmérséklete késő estére 8-16, hajnalra 5-11 fok közé hűl vissza, de a vízpartok mentén és a városokban ennél enyhébb, elsősorban az északi völgyekben, illetve a homokhátságokon hidegebb is lehet az idő.

Kellemesen meleg, napsütéses időjárásra számíthatunk a hét folyamán. Fotó: Getty Images

Holnap gyengén felhős, szerdán már többnyire derült, de összességében végig napos időjárásban lehet részünk. Csapadék nem várható, bár szerda hajnalra helyenként előfordulhatnak pára- és ködfoltok. A nappali csúcshőmérséklet kedden 21-26, szerdán 22-27 fok körül alakul. Csütörtökön is csapadékmentes, zömében napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, hajnalban néhol pára- és ködképződéssel. Napközben időnként megélénkülhet a délkeleti, keleti, főként a Dunántúlon. A hajnali 5-12 fokról délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Ami a hét végét illeti, pénteken gyengén felhős lesz az ég, de emellett sok napsütés várható. Hajnalban ismét kialakulhatnak pára- és ködfoltok, illetve napközben helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél. A nappali maximumok 24 és 28 fok körül várhatóak. Összességében hasonló időjárásra van kilátás szombaton és vasárnap is. A hűvösebb tájakon hajnalra 6-7 fokig is visszahűlhet a levegő, másutt 13-14 fok körüli minimumokat mérhetünk majd. Napközben ugyanakkor országszerte legalább 24 fokig melegszik a hőmérséklet, a melegebb vidékeken pedig a 30 fokot is megközelíti.