Mutatjuk, milyen idő lesz a héten

Derűs, csapadékmentes idő várható az elkövetkező napok során - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. Ma az ország nyugati felében megélénkül, olykor megerősödik a déli, délkeleti szél, ezzel együtt is azonban 17-21 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. Éjszakára mérséklődik a légmozgás. Késő estére 5-12, hajnalra mínusz 2 és plusz 5 fok közé hűl vissza a levegő, habár fagyzugokban ennél is hidegebb lehet.

A héten napos, kellemes időben lesz részünk. Fotó: Getty Images

Hasonló időjárásra számíthatunk a hét folytatásában is. Kedden még nagy területen megélénkülhet a déli, délkeleti szél, szerdától viszont ez sem rontja majd a komfortérzetünket a szabadban. Pénteken megjelenhet néhány gomolyfelhő, de csapadék változatlanul nem valószínű, ahogy szombaton is száraz marad az idő.

Vasárnap változóan felhős lesz az ég, néhol zápor is kialakulhat. Napközben ugyanakkor ismét 20 fok felett alakul majd a csúcshőmérséklet, sőt, a legmelegebb tájakon már-már nyarat idéző 25 fok is lehetséges. Csütörtök hajnaltól kezdve már éjszakai fagyokra sem kell számítani, a hőmérséklet a leghidegebb órákban is többnyire fagypont felett alakul.