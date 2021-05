Mutatjuk, mikor számíthatunk napsütésre

Hétfőn délelőtt borult lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként a csapadékba ágyazva zivatar - figyelmeztet előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A legtöbb esőre - területi átlagban is 15-20 mm - az Észak-Dunántúlon és az északi megyékben számíthatunk. Délután már szakadozni, vékonyodni kezd a felhőzet nyugat felől, és a csapadék is egyre inkább az északkeleti tájakra korlátozódik, kisebb záporok azonban még lehetnek nyugaton is. A szél napközben egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és délelőtt a Dunántúlon, délután, este keletebbre is megerősödik, egy-egy helyen viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos északi részeken pár fokkal hűvösebb is lehet.

Minden nap szükség lehet az esernyőre. Fotó: Getty Images

Éjjel már csak az ország északkeleti felén-harmadán marad felhős az ég, ott még továbbra is számítani kell esőre. Máshol kitisztul az idő. A délnyugati megyék kivételével erős marad az északnyugati szél, a hegyekben viharos lökések is várhatók. Késő este 9 és 14, hajnalban 4 és 12 fok között alakul a hőmérséklet.

Akár 22 fok is lehet

Kedden a gomoly- és fátyolfelhők mellett az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. Ugyanakkor az északkeleti megyékben délelőtt erősen felhős, csapadékos idő lesz, míg a Dunántúlon délutántól növekszik meg a felhőzet, és ered el az eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, sok helyütt erős lökések kísérik. A délutáni órákban 17, 22 fokot mérhetnek.

Szerdán a gyakran változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható. Szórványos jelleggel várható eső, zápor, esetleg zivatar. Élénk, sokfelé erős lökések kísérik a nyugati, északnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható, délen, délnyugaton lesz a hűvösebb, keleten, északkeleten az enyhébb idő.