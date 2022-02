Mutatjuk, mikor süt ki újra a nap

Borult lesz ma az ég, egy átvonuló hidegfront miatt pedig többfelé várható eső, zápor, akár egy-egy zivatar is. A legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon lesz - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Több helyen erős lesz a nyugatias szél, illetve a front mentén viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű - a déli határ mentén lesz a legmelegebb. Estefelé északnyugat felől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, és lassanként a déli és keleti országrészben is megszűnik a csapadék. A levegő hőmérséklete késő estére 1-6, hajnalra mínusz 2 és plusz 4 fok közé hűl vissza.

Virágzik a tavaszi tőzike a Duna-Dráva Nemzeti Park területén február 16-án. Fotó: MTI/Varga György

Holnap már napos időre van kilátás. Néhol még egy-egy zápor, a hegyekben esetleg hózápor előfordulhat. Az északnyugati szél is nagy területen megerősödik, valamint az Észak-Dunántúlon viharossá is fokozódhat. A nappali maximumok 7 és 12 fok között várhatók. Szerdán egy újabb front hatására nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, bár a legtöbb helyen néhány órára kisüt majd a nap. Elszórtan lehetséges eső, zápor, az északkeleti, keleti vidékeken helyenként havas eső, hó. A délnyugati, majd északnyugati szél sokfelé megerősödik, és az Észak-Dunántúlon helyenként ismét viharossá fokozódhat. Kora délután 10-13 fok közötti hőmérsékleti értékeket mérhetünk, de a keleti országrészben ennél hidegebb, 3-9 fők közötti csúcshőmérsékletek lehetnek a jellemzőek.

Hétvégére visszahűl az idő

Csütörtökön gyengén gomolyfelhős, napos időre számíthatunk csapadék nélkül, többfelé megélénkülő déli, délnyugati széllel. Pénteken eleinte napos időt, majd átmeneti felhőzetnövekedést jeleznek előre a meteorológusok, és a nap második felében már kisebb csapadék is előfordulhat helyenként. Emellett sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a kezdetben déli, majd nyugati, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön és pénteken is 7 és 12 fok között valószínű.

Ami a hétvégét illeti, szombaton változó mennyiségű felhőzetből elszórtan fordulhat elő zápor, hózápor. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérik erős lökések. A nappali maximumok 5 és 10 fok között alakulnak. Vasárnap gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Az északi, északnyugati szél ugyanakkor újfent nagy területen erős lehet. A hajnali mínusz 6 és 0 fok közötti minimumok után napközben 3-8 fokig melegszik a hőmérséklet.