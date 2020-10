Mutatjuk, mikor süt ki újra a nap

Ma jellemzően megvastagszik a felhőzet, borult időre van kilátásunk, bár hosszabb időre az északkeleti, keleti megyékben kisüthet még a nap - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Mint írják, keleten ugyan rövid időre, átmenetileg megszűnik a csapadék, napközben azonban már több helyen - előbb a Dunántúl északnyugati részén, később keletebbre is - valószínű gyenge eső. A délnyugatira forduló szél csak néhol élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Változékony lesz az időjárás, hol esik az eső, hol fúj a szél, és kisüthet a nap is. Fotó: Getty Images

Éjjel a tiszántúlon is megvastagszik a felhőzet, erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kezdetben az ország északkeleti felén, szombat hajnalban már inkább csak az északkeleti határvidéken lehet eső. Az északnyugati szél fokozatosan erősödik, a Kisalföld északi részén, Pest tágabb környezetében és az Észak-Alföldön várhatók erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul, sok helyen ez még késő este beáll, majd enyhül az idő.

Akár 19 fok is lehet

Szombaton eleinte erősen felhős lesz az ég, majd napközben északkelet felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható eső, zápor, legnagyobb eséllyel a keleti megyékben. Az erős nyugati, északnyugati szél estére jelentősen mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között várható.

A legtöbb helyen kisüt a nap

Vasárnap hajnalra több helyen köd, alacsonyszintű rétegfelhőzet képződhet, amely lassanként feloszlik, a legtöbb helyen kisüt a nap. Délután nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel, ami meg is vastagszik, és este a Dunántúl északi részén néhol az eső is elered. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 10 fok között alakul, de északon, északkeleten néhol már gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

Borús hétkezdet

Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás lesz a levegő. Többfelé várható eső. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között valószínű, de a Dunántúlon ennél pár fokkal melegebb is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között várható. Kedden marad az erősen felhős vagy borult ég, a levegő is ugyanúgy párás lesz, főként reggel és este ködfoltokra is számíthatunk. Néhol előfordulhat eső, illetve szitálás. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű.