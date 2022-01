Mutatjuk, mikor süt ki a nap

Estig csupán néhol szakadozhat fel átmenetileg az észak felől megnövekvő felhőzet ma. Délelőtt az északkeleti határ közelében előfordulhat gyenge havazás, majd délutántól az észak felől érkező csapadékzónából többfelé zápor, hózápor várható - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A nyugati, északnyugati szél nagy területen megerősödik, akár viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.

Estétől határozottan elkezd csökkenni a felhőzet északkelet felől. A déli, délnyugati tájakon eleinte még sok lesz a felhő, illetve futó záporok, hózáporok is előfordulhatnak, az éjszaka második felétől azonban már ott is jobbára kiderül az ég. A szél is veszít erejéből, bár többfelé élénk, a hegyekben erős marad. A levegő hőmérséklete késő estére többnyire mínusz 3 és plusz 4, hajnalra mínusz 8 és 0 fok közé hűl vissza.

Jégvirágok egy ablakon Salgótarjánban január 13-án. Fotó: MTI/Komka Péter

Holnap az ország nagy részén napos időre számíthatunk, de helyenként kialakulhat rétegfelhőzet, főleg az északkeleti megyékben. Csapadék ezzel együtt nem várható. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol még viharossá fokozódhat, majd a nap második felében mindenhol csillapodni kezd a légmozgás. Kora délután általában 3 és 8 fok közötti hőmérsékleti értékeket mérhetünk.

Tartósabban élvezhetjük a napsütést

Szerdán az ország nagyobb részén fátyolfelhős, több órás szűrt napsütésre van kilátás. A hajnalban képződött köd és rétegfelhőzet néhol csak lassan oszlik majd fel, de ezen túlmenően nem várható számottevő csapadék. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. A levegő a hajnali mínusz 7 és mínusz 1 fok közötti minimumok után plusz 1 és 7 fok közé melegszik fel napközben.

Csütörtökön felhőátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel. Szórványosan előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék, így zápor, havas eső, majd egyre inkább hózápor. A délnyugati, majd a nyugati, északnyugati szél nagy területen megerősödik, többfelé viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.

A hét végén is eshet hó

Pénteken szintén felhőátvonulásokra számíthatunk hosszabb-rövidebb napsütéssel, elszórtan hózáporokkal. Az északnyugati, nyugati szelet továbbra is erős, helyenként viharos lökések kísérik. Hajnalban a leghidegebb tájakon mínusz 11 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, a nappali órákban pedig 0 és plusz 5 fok között melegszik fel. Szinte teljesen azonos időt jeleznek előre a meteorológusok szombatra is, amikor felhőátvonulások és több-kevesebb napsütés mellett helyenként hózáporokra és sokfelé erős északnyugati, északi szélre számíthatunk.

Vasárnap aztán az ország nyugati felén erősebben befelhősödhet az ég, amihez hószállingózás is társulhat. Helyenként megélénkül az északi szél is. Hajnalban a hőmérő higanyszála általában mínusz 10 és mínusz 1 fok közötti értékig süllyed le, de a kevésbé felhős, illetve kevésbé szeles tájakon akár mínusz 13-11 fokot is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között valószínű.