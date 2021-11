Mutatjuk, mikor jön az eső

Jellemzően napos, gyengén felhős időre számíthatunk ma. A Duna-Tisza közén és a déli megyékben eleinte még sok lehet a felhő, de délutánra ott is kiderül az ég - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Csapadék nem valószínű, de napközben a Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül az északi, északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között alakul. Éjszaka zömében marad a derült idő, csupán északkeleten lehetnek felhősebb körzetek. Párássá válik a levegő, többfelé köd is képződik. A levegő hőmérséklete késő estére mínusz 4 és plusz 2, hajnalra mínusz 1-6 fok közé hűl vissza, ugyanakkor a fagyzugos területeken hidegebb, a belvárosi, a tóparti, illetve a magasabban fekvő területeken pedig enyhébb lehet a hajnal.

A hét végére várhatóan borúsabbra fordul az időjárás. Fotó: Getty Images

Holnap reggel az éjszaka képződött köd fokozatosan ritkul, megszűnik, és inkább csak északkeleten maradhatnak felhős, párás körzetek. Az ország nagy részén napos idő lesz a jellemző. Csapadék továbbra sem várható, de estétől egyre nagyobb területen számíthatunk ködre, illetve rétegfelhőzetre. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A nappali maximumok 4 és 8 fok között alakulnak. Hasonló időjárásra van kilátás csütörtökön is. Számottevő csapadék ekkor sem valószínű, de helyenként előfordulhat szitálás, sőt, északkeleten kezdetben nem kizárt ónos szitálás, hószállingózás sem. A délkeleti, déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a hajnali mínusz 8 és plusz 2 fok közötti értékekről délutánra 4-11 fokig emelkedik.

A hét végére beborul az ég

Pénteken délnyugat felől egy front éri el az ország területét: megvastagszik a felhőzet, amely északkelet felé vonul tovább, egyszersmind egy fokozatosan gyengülő csapadékzónát is magával hozva. A délutáni, esti órákban már másutt is lehet elszórtan eső, zápor, főleg a déli megyékben. A délkeleti, majd a Dunántúlon az északnyugati szél több helyütt megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között várható, északkeleten a magasabb értékekkel.

Ami a hétvégét illeti, szombaton általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Több helyen előfordulhat eső, záporeső, illetve az északi határ közelében és északnyugaton a hegyekben néhol havas eső, hó is eshet eleinte. A déli, délkeleti szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik. A levegő hőmérséklete napközben 4-12 fokig melegszik: északnyugaton lesz a hidegebb, délkeleten az enyhébb idő. Vasárnap előfordulhatnak ugyan napos területek, időszakok, de inkább az erősen felhős, borult ég lesz a jellemző. Többfelé lehet eső, záporeső, és a déli, majd a Dunántúlon az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hajnali mínusz 3 és plusz 6 fok közötti minimumhőmérsékletek után napközben 5 és 13 fok közötti maximumokat mérhetünk.