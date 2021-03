Mutatjuk, mikor jön a hidegfront

Csütörtök délutánig szűrt napsütés várható vastag fátyolfelhőkkel, majd előbb az északi megyékben, este pedig már délebbre is megvastagodhat a felhőzet - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csapadék nem valószínű, a délnyugati szél napközben megélénkülhet. Éjjel hidegfront érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között várható, késő estére 5 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtök éjjel érkezik a hidegfront, elkél majd a sapka, sál. Fotó: Getty Images

Pénteken többnyire erősen felhős lesz az ég, több felszakadozás reggel lehet a déli megyékben, illetve késő délután az Észak-Dunántúlon. Többfelé várható eső, zápor, a hegyekben havas eső, havazás is. Este síkvidéken is lehetnek néhol hózáporok, legnagyobb eséllyel a középső országrészben. A délnyugati, majd az északira forduló szél a Dunántúl nagy részén és a főváros térségében megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 13 fok között valószínű, délen mérhetjük a magasabb, északkeleten az alacsonyabb értékeket. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és az Alpokalján reggel áll be a maximum-hőmérséklet.