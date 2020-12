Mutatjuk, mikor érkezik az enyhülés

Csütörtökön ónos eső veszélye miatt több nyugati megyére első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok Vas és Zala megyére adták ki a másodfokú, míg Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy megyére az elsőfokú figyelmeztetést. Ma még az időjárás is télies marad, a nyugati határszélen csütörtök délutánig általában havazás valószínű, amelyből ott jellemzően akár 4 centiméternyi hóréteg, de a hegyvidéki területeken (Írott-kő, Soproni-hegység) ennél több is hullhat. A legnyugatibb tájakat leszámítva a hóréteg azonban még a nap folyamán el is olvad.

Némi napsütésnek is örülhetünk a hétvégén. Fotó: Getty Images

Péntek délelőtt hosszabb-rövidebb napos időszakok főleg a Tiszántúlon lehetnek, másutt inkább közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hajnalban főként nyugaton, délnyugaton kialakulhatnak ködfoltok. A déli órákig elsősorban a nyugati és a középső országrészben várható szórványosan eső, hajnalban, reggel néhol még fagyott eső, ónos eső is előfordul. Délutántól számottevő csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, a Kisalföldön, illetve a Dél-Alföldön időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet Általában 3 és 8 fok között alakul, de délkeleten néhol 9, 11 fokot is mérhetnek.

h i r d e t é s

Enyhe időnk lesz a hétvégén

A hétvégén egy kicsit tovább melegszik az idő. Szombaton a fátyolfelhők mellett rétegfelhők is lehetnek, főleg nyugaton, a főváros környékén, illetve az Északi-középhegység térségében. Másutt hosszabb szűrt napsütés valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de északkeleten kissé hidegebb lesz.

Vasárnap is számíthatunk több-kevesebb napsütésre, bár országszerte felhős lesz az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható, de északkeleten kissé hidegebb lehet.