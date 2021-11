Mutatjuk, mennyi csapadékot hoz a hétvége

Pénteken a nap nagy részében felhők lepik el az eget, de délutántól kissé szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. Északon, északkeleten és keleten helyenként kisebb esőre is készülnünk kell. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen élénk, időnként erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 13 Celsius-fok között valószínű - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Egyes helyeken tartósan megmaradhat a köd. Szitálás is várható.

Ködös éjszakánk lesz

Éjjel sokfelé köd képződik és akár tartósan meg is maradhat - leginkább a délnyugati megyékben, valamint az ország északkeleti, keleti részében. Az északnyugati, nyugati szél a Győr-Szeged vonal tágabb környezetében megerősödik, a többi területen viszont gyenge vagy mérsékelt légmozgásra számíthatunk. Az éjszaki minimumértékek -2 és +7 fok között alakulnak.

Ilyenek a hétvégi kilátások

Szombaton nem várható számottevő csapadék, a ködös részeken azonban előfordulhat szitálás. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet -3 és +7, a maximum pedig 9 és 14 fok között várható. A tartósabban felhős északkeleti részeken viszont akár még ennél is hűvösebb lehet néhány fokkal.

Vasárnap is szinte állandó vendég lesz a köd. Fátyolfelhők is érkeznek, de az ország nagy részén még így is kisüt a nap hosszabb-rövidebb időre. Számottevő csapadékot ez a nap sem tartogat, csupán a ködszitálásra számíthatunk. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Hajnalban -3 és +6, a kora délutáni órákban pedig 7 és 13 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.