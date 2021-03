Mutatjuk, meddig tart az esős idő

Pénteken a délelőtti órákban a déli megyék kivételével mindenütt felszakadozik, csökken a felhőzet, ezzel együtt pedig egyre kevesebb helyen fordulhat elő eső, záporeső. Délután azonban délnyugat felől ismét befelhősödik az ég, és az ország déli harmadában újfent elered az eső - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél az ország északkeleti felében megerősödik, egyes részeken viharossá fokozódik. Délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet maximuma általában 9 és 15 fok között valószínű. Késő estére 0 és plusz 7 fok közé hűl le a levegő.

Hűvös, csapadékos időre készülhetünk a hétvégén. Fotó: Getty Images

Este erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elsősorban az ország déli felében többfelé valószínű eső, záporeső - a délnyugati határvidéken jelentős eső hullhat. Az éjszaka második felében aztán északnyugat felől gyorsan felszakad a felhőzet, és reggel már inkább csak a Tiszántúlon maradhat több a felhőzet, csapadék is csak délkeleten valószínű. Hajnalra délnyugaton köd is képződhet, a légmozgás mérsékelt lesz. A hajnali órákban általában 0 és plusz 5 fok közé csökken a hőmérséklet, de főként az északi völgyekben gyenge fagy is lehet.

Derűsen indul a szombat, de szükség lesz még az esernyőkre

Szombat reggelre a kezdetben felhősebb tájakon is felszakad a felhőzet, és az ország nagy részén a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap, majd délután, este főleg az északi, valamint a nyugati tájakon megnövekszik a fátyolfelhőzet. Reggel, kora délelőtt a délkeleti tájakon is megszűnik az eső, majd napközben szórványosan alakulhatnak ki záporok. A déli, délnyugati szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A hőmérséklet délután 10 és 15 fok között várható. Vasárnap aztán az átmeneti felszakadozások mellett újból az erősen felhős idő lesz a jellemző. Több helyen számítani lehet esőre, záporra. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, főként a Dunántúlon helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, plusz 6, a maximum-hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul, a tartósabban csapadékos nyugati, délnyugati vidékeken mérhetik az alacsonyabb értékeket.

A hosszú hétvége utolsó napját talán kihasználhatjuk egy rövid kirándulásra, hétfőn ugyanis a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés valószínű. Kisebb eső, zápor csak szórványosan fordul elő. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3, plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 12 fok között alakul.