Mutatjuk, meddig tart a melegedés

Szerdán az ország nagyobb részén többnyire gyengén felhős, napos idő lesz - olvasható ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. A délnyugati országrészben a nap első felében még erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és elszórtan záporeső, zivatar is kialakulhat. Délutántól északkeleten is egyre többfelé csökken a csapadékhajlam, estére pedig kiderül az ég. Főként keleten megélénkül az északi, északkeleti szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű, késő estére általában 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Zivatarok érkeznek a hétvégén

Csütörtökön is marad a napos idő, az ország nagy részén kevés, a Dunántúl nyugati felén több gomolyfelhővel, illetve nyugaton délután növekvő fátyolfelhőzettel. A Dunántúl nyugati felén helyenként zápor, zivatar várható, másutt csapadék nem valószínű. A Dunántúlon helyenként megélénkül a déli szél, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között valószínű.

A hét utolsó napjain ismét zivatarok csapnak le. Fotó: Getty Images

A kánikula mellett pénteken országszerte záporokra, zivatarokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Főleg a nyugati és déli országrészben számíthatunk több csapadékra, a zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25, 32 fok között valószínű. Szombaton és vasárnap is hasonló időre számíthatunk, a napsütés mellett elsősorban a déli országrész lesz csapadékosabb.