Mutatjuk, meddig tart a borús idő

Erősen felhős vagy borult, párás időre számíthatunk ma, amihez szitálás társulhat. A nap inkább csak kisebb körzetekben süthet ki - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul, ennél melegebb csupán a napsütéses tájakon fordulhat elő. Az ég éjszakára sem tisztul ki, csupán kevés helyen lehet szakadozottabb a felhőzet. Foltokban ködképződés is lehetséges, valamint szitálás, ónos szitálás is várható. A levegő késő estére 0 és 4, hajnalra mínusz 2 és plusz 3 fok közé hűl vissza.

A Dunakanyar látképe a Pilis felől nézve december 9-én. A héten is borús időre számíthatunk. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Holnap a rétegfelhőzet csak kevés helyen vékonyodhat el, szakadozhat fel, jellemzően inkább nyugaton, délnyugaton. Eközben tartósan megmaradhat helyenként a köd napközben is, valamint több helyen előfordulhat szitálás. Az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a délkeleti szél. A nappali csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű.

Szerdán a rétegfelhőzet mellett egy vastag felhőzóna vonul át az ország felett nyugatról kelet felé haladva. Az előző éjjel képződött köd ismét tartósan megmaradhat, illetve hajnalban szitálásra, ónos szitálásra is számítani lehet. Napközben és este szórványosan kisebb eső is kialakulhat. Napközben a hőmérséklet 2-7 fokig emelkedik.

Bár csütörtökre a vastagabb felhőzet elvonul kelet felé, az ország nagy részét így is azonban rétegfelhőzet borítja majd. Párás lesz a levegő, tartósan ködös területek is lehetnek. Több helyen előfordulhat szitálás, kisebb eső, éjjel, hajnalban néhol ónos szitálás, ónos eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között várható. Az előrejelzés szerint számottevő változásra a hét végén sincs kilátás, végig megmarad a borús, szürke idő, éjjelente pedig ónos szitálás is lehetséges.