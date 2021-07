Mutatjuk, meddig melegszik az idő

Ugyan a hézvégi hidegfront hozott nélmi enyhülést, a héten ismét kánikulára számíthatunk - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. A hét második felében akár 38 Celsius-fok is lehet.

Tovább melegszik az idő

Hétfő délelőtt a nyugati, délnyugati megyékben még előfordulhat eső, zápor, majd ezt követően felszakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és az ország túlnyomó részén napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Kelet felé haladva kevesebb gomolyfelhő képződik, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Napközben már csak helyenként valószínű záporeső. A Dunántúlon megélénkül az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő este 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

A héten tovább melegszik a levegő, akár 38 fok is lehet. Fotó: Getty Images

Kedden többnyire napos idő lesz. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. Hajnalban 12-19, délután 28-34 fokot mérhetnek.

Szerdán is napos idő lesz, csapadékra ezen a napon sem kell számítanunk. A leghidegebb órákban 14-21, a délutáni órákban 32-37 fok lesz. Csütörtökön is napos időre lehet számítani. Az ország nagy részén nem várható csapadék, inkább csak a nyugati határvidéken, illetve a hegyekben fordulhat elő egy-egy helyen frissítő zápor, zivatar. A szél elsősorban a Dunántúlon megélénkül, Sopron és a Fertő-tó környékén erős lökések is előfordulhatnak. A minimumok 16-23, a csúcsértékek 33-38 fok között alakulnak.