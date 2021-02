Mutatjuk, meddig melegszik az idő

A következő napokban a havas tájakon komolyabb mínuszok is lesznek, de aztán fokozatosan melegszik az idő február első hetében, néhol akár 15 fok körüli csúcsértékek is várhatók - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn a Dunántúl nagy részén és az Északi-középhegységben általában több órára kisüt a nap, délkeleten, keleten inkább felhős idő lesz a jellemző. Kezdetben főként a Tiszántúlon több helyen számítani lehet hószállingózásra, havazásra, a délkeleti határvidéken havas eső, ónos eső is előfordulhat. Délután már ott sem valószínű számottevő csapadék. Estétől több helyen köd képződhet. A leghidegebb órákban általában mínusz 7 és 0 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de a havas, kevésbé felhős, szélvédett részeken akár mínusz 12 fokig is lehűlhet a levegő. Napközben 0 és 5 fok közötti értékek várhatók.

Akár 15 fok is lehet

Kedden hajnalban helyenként köd képződhet, máshol általában gyengén vagy közepesen felhős ég mellett többórás napsütés várható. Legfeljebb kevés helyen fordulhat elő csapadék, ott is csak jelentéktelen mennyiségű. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 6 és 0 fok között alakul, de a kevésbé felhős, havas részeken jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet plusz 2 és 8 fok között várható.

A hét második felében enyhül az idő, akár 15 fok is lehet. Fotó: Getty Images

Szerdán szórványos jelleggel - főleg az ország északi felében - valószínű eső, zápor, éjszaka az Északi-középhegységben gyenge ónos eső sem kizárt. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és plusz 3, a maximumhőmérséklet általában 7 és 13 fok között alakul, de az Északi-középhegységben hidegebb is lehet.

Csütörtökön a több-kevesebb napsütés mellett főleg az ország északi felében alakulhat ki elszórt jelleggel kisebb eső, zápor. A szél megélénkül, többfelé meg is erősödik. A leghidegebb órákban 0 és plusz 8, napközben plusz 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten lesz a hűvösebb, nyugaton az enyhébb idő. Pénteken elszórtan várható kisebb eső, futó zápor. A minimumok 0 és plusz 5, a maximumértékek jellemzően plusz 6 és 12 fok között alakulnak, de északkeleten hidegebb is lehet.

Szombaton szórványosan valószínű eső, zápor, északkeleten havas eső, hó sem kizárt. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet többnyire plusz 5 és 12 fok között alakul. Vasárnap szórványosan várható eső, zápor. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A leghidegebb órákban 0 és plusz 7 fok között lesz a hőmérséklet. Napközben plusz 4 és 14 fok között alakulnak a csúcsértékek, északkeleten lesz a hűvösebb, nyugaton az enyhébb idő - olvasható az előrejelzésben.