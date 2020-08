Mutatjuk, meddig melegszik az idő

Csütörtökön a délelőtt nagy részében többnyire napos időnk lesz, aztán nyugat felől vastagodó magasszintű felhőzet húzódik fölénk, amely már szűrheti a napsütést. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között valószínű. Késő estére 18, 23 fokra hűl le a levegő. A hétvégére azonban még feljebb kúszhat a hőmérő higanyszála - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Tovább melegszik a levegő

Habár többnyire napos időre számíthatunk pénteken is, az égen többfelé jelennek majd meg fátyol- és gomolyfelhők. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet a délkeleti, déli szél, csapadék azonban az esti órákig nem várható. Napközben 26, 30 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, éjszaka azonban helyenklnt 8 fokig is lehűl majd a levegő.

A következő napokban tovább melegszik az idő. Fotó: Getty Images

A napos, forró idő a hét utolsó napjain is kitart, szombaton elsősorban nyugaton és északon lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, ezeken a területeken záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A déli és keleti országrészben a hőmérséklet elérheti a 35 fokot is. Vasárnap már az ország nagyobb területei felett lesz felhős az ég és növekvő eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30, 35, nyugaton, északnyugaton 22, 29 fok között valószínű.