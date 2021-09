Mutatjuk, meddig marad borús az idő

A következő napokban 20 Celsius-fok alatt maradnak a maximumok, a leghidegebb órákban 5 fok körüli értékek is lehetnek. A hét második felében viszont ismét erősödik a nappali felmelegedés, vasárnap néhol akár 25 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Napokig marad a borús idő

Hétfőn felhős idővel indul a nap, és délen a csapadékhullás is folytatódik, majd délutántól kezd egyre szakadozottabbá válni a felhőzet. Hozzávetőlegesen a Szombathely-Debrecen vonaltól délre többfelé várható eső, zápor, de délutánra fokozatosan gyengül és kelet, délkelet felé helyeződik a csapadékzóna; máshol elvétve lehetnek rövid életű záporok. A szél élénk, helyenként erős lesz. A leghidegebb órákban 5-13 fok lesz. Napközben 14-19 fokig melegszik a levegő, a tartósan borult, csapadékos tájakon lesz a hűvösebb.

Esős, hűvös napok jönnek. Fotó: Getty Images

Kedden reggel néhol pára- és ködfoltok előfordulhatnak. Napközben számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol lehet futó zápor. Hajnalban általában 6-11 fok várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken 2-5 fok is lehet. A csúcsértékek 14 és 19 fok között alakulnak. Szerdán hajnalban is előfordulhatnak pára- és ködfoltok. Napközben északkeleten, keleten néhol lehet gyenge eső. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 4-5 fok is lehet. Délutánra 13-19 fokig melegszik fel a levegő.

Csütörtökön a hajnali pára- és ködfoltok feloszlását követően napos, gomolyfelhős idő valószínű, csapadék nem várható. A minimumok általában 5 és 11 fok között alakulnak, de a hidegre érzékeny helyeken 3-4 fok lehet. A maximumhőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű. Pénteken kezdetben napsütés lesz az idő, de aztán egyre nagyobb eséllyel várható csapadék. A szél is élénk, néhol erős lesz. A leghidegebb órákban 6-12 fok lesz. Napközben 17-24 fokig melegszik a levegő.

Szombaton csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, sok napsütés valószínű. A légmozgás élénk, erős lehet. Hajnalban 7-15, délután 16-24 fok várható. Vasárnap napos, száraz idő valószínű. A szél élénk, néhol erős lesz. A hajnali 7-12 fokról délutánra 18-25 fokig melegszik fel a levegő - olvasható az előrejelzésben.