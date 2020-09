Mutatjuk, meddig marad az indián nyár

Ma délelőtt a kezdetben még felhősebb déli és középső országrész felett is kiderül az ég, így az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Legfeljebb északkeleten, északon várható kevés fátyolfelhő délután, de csapadék ezekből sem érkezik. A derült, száraz idő éjszakára is megmarad, valamint a szél megerősödésére sem kell számítani. Napközben a hőmérséklet 22-27 fokig emelkedik, majd késő estére 12-16, hajnalra 7-14 fokig hűl vissza.

A héten többnyire meleg, napsütéses őszi időben lesz részünk. Fotó: Getty Images

Jelentős változás szerdán sem valószínű, a csapadékmentes, sok napsütést tartogató nap folyamán a nappali csúcshőmérséklet 24-29 fok körül alakul. Csütörtökön viszont helyenként erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, amihez egy-egy zápor, zivatar is társulhat. Többfelé megélénkül az északi, északnyugati szél is. Ezzel együtt ismét alapvetően ismét sok napsütésre készülhetünk, illetve 24-29 fok körül nappali maximumra.

Ami a hét végét illeti, pénteken időnként néhol megélénkül majd az északkeleti, keleti szél, de a napsütés legfeljebb kevés gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja, és csapadék sem várható. A hűvösebb tájakon 24, a melegebb vidékeken 29 fokig melegszik a hőmérséklet napközben. Szombaton a Dunántúlon helyenként erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, de a csapadék valószínűsége továbbra is alacsony. Vasárnap a több órás napsütés mellett szakadozott felhősáv vonulhat át északnyugatról délkelet felé az ország felett. Helyenként emiatt előfordulhat zápor, zivatar, illetve megélénkül, több helyen meg is erősödik az északi, északkeleti szél. Ezzel együtt sokfelé továbbra is akár 30 fok körüli nappali csúcshőmérsékletet lehet majd mérni.