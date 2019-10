Mutatjuk, meddig marad az indián nyár

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint ma túlnyomóan derűs, száraz időben lesz részünk. A légmozgás elsősorban a Kisalföldön élénkülhet meg, illetve helyenként meg is erősödik a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-28 fok körül alakul.

A héten még marad a napos, csapadékmentes indián nyár. Fotó: iStock

Csapadék éjszaka sem várható, habár többfelé képződik majd pára, köd. Sűrűbb ködtakaróra főként a Dunántúl nyugati és déli részén kell számítani. Hajnalra 4-11 fokig hűl vissza a levegő hőmérséklete. Péntek délelőttre feloszlik az éjszaka leszállt köd és rétegfelhőzet, ezt követően pedig ismét derült, napos idő várható mérsékelt légmozgással, csapadék nélkül. Napközben a hőmérő higanyszála 21-26 fokig emelkedik.

Jelentős változás a hétvégén sem várható, a hajnalban képződött köd feloszlását követően szombaton és vasárnap is kellemes, napsütéses időre, illetve 20 fok feletti nappali maximumokra van kilátás. A tartósan ködös, felhős tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb lehet. Hétfőn erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok is előfordulhatnak, miközben megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugatira, északira forduló szél. Délkeleten még 20 fok körüli csúcshőmérsékletet mérhetünk majd, az északnyugati tájakon viszont mindössze 10 fokos maximum is lehetséges.