Mutatjuk, meddig marad a tavaszias idő

Ma országszerte gyengén vagy közepesen felhős idő várható, számottevő csapadék nem lesz - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. A délnyugati, déli szelet erős, az Észak-Dunántúlon időnként viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 16 fok között alakul, bár északkeleten ennél hűvösebb is lehet. Éjszaka jellemzően továbbra is kevés lesz a felhő, bár helyenként lehetnek erősebben felhős időszakok, illetve északkeleten itt-ott kisebb eső is kialakulhat. A levegő hőmérséklete késő estére 4-10, hajnalra 0-8 fokig hűl vissza.

Átmenetileg enyhülésre számíthatunk, a jövő hét elejére azonban visszatér a téli felhős, szürke idő.

Holnap közepesen felhős idő várható sok magasszintű felhővel, illetve a felhőzet napközben átmenetileg meg is vastagszik. Elsősorban az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön lehet elszórtan eső, majd késő este már délnyugaton is eleredhet. A déli, délnyugati szelet sokfelé erős, az Alpokalján és a Kisalföldön viharos széllökések is kísérik. Napközben a hőmérséklet 10-15 fokig emelkedik, de az Északi-középhegységben csupán 3-8 fok várható.

Ami a hétvégét illeti, szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, némi napsütés reggel a Tiszántúlon, délután a Nyugat-Dunántúlon lehet. Többfelé várható kisebb eső, zápor, estétől akár számottevőbb csapadék is hullhat. A jellemzően déli szél élénk, olykor erős lesz, valamint a Dunántúl északnyugati részein átmenetileg északnyugatira fordulhat. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 10 és 14, az északi megyékben 7-9 fok között valószínű. Vasárnap a nap első felében átmenetileg csökken a felhőzet, majd nyugat felől újra beborul az ég. Többfelé várható eső, estefelé a Dunántúlon már havas eső, hó is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok körül alakul, a Tiszántúlon lesz a melegebb.

Hétfőn eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. Délelőttre keleten is megszűnik a vegyes halmazállapotú csapadék, majd némi szünet után a nap második felében délnyugaton lehet havazás, havas eső. A nyugatias szél élénk, néhol erős lehet. Napközben a levegő a melegebb tájakon is csupán 5 fokig melegszik, illetve lesz, ahol a fagypontot sem haladja meg. Kedden felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, illetve néhol kisebb zápor, hózápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet ismét 0 és 5 fok között várható.