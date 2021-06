Mutatjuk, meddig marad a napsütés

Napos időben lesz ma részünk, legfeljebb gomolyfelhők tarkíthatják az eget. Ezekből a déli órákban a Dunántúlon és a keleti határszélen kialakulhat néhol záporeső - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Sokfelé megélénkül az északi, északkeleti szél, az északkeleti megyékben pedig olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18-22 fok között várható. Éjszaka túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős idő várható, de a keleti határszélen az éjszaka második felében megvastagszik a felhőzet. Csapadék mindazonáltal nem valószínű, és a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. a levegő hőmérséklete késő estére 11-16, hajnalra 5-11 fokig hűl vissza.

Kellemes, a szabadtéri programoknak is kedvező időre számíthatunk az elkövetkező napokban. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

Holnap változóan erős gomolyfelhő-képződés mellett legalább néhány órára mindenütt kisüt a nap, csapadékra nem kell számítani, sem pedig élénk szélre. A nappali csúcshőmérséklet 19 és 23 fok között árható. Csütörtökön is legfeljebb egy-egy futó zápor fordulhat elő, és ismét többórás napsütésben lehet részünk, amihez 20 és 25 fok között nappali maximumok társulnak.

Ami a hét végét illeti, számottevő változás továbbra sem áll be az időjárásban a korábbiakhoz képest, mi több, folytatódik a lassú felmelegedés. Pénteken és szombaton nappali gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütésre van kilátás, néhol egy-egy zápor, zivatar azonban kialakulhat. Általában mérsékelt marad a változó irányú szél is, csupán zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 36, szombaton 23 és 27 fok között várható. Vasárnap aztán erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, bár több-kevesebb napsütésre így is számíthatunk. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérő higanyszála azonban 23, illetve a legmelegebb tájakon akár 28 fokig is felkúszhat délutánra.