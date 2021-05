Mutatjuk, meddig marad a napsütés

Erősen felhős vagy borult lesz ma az ég a Dunántúl északi és nyugati részén, de ott is csupán kisebb eső, zápor várható. Máshol napos, gomolyfelhős időre van kilátás, kora délelőttig északkeleten, délután a Tiszántúlon alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul napközben, illetve meg is erősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 28 fok között alakul.

Az elkövetkező napokban több napsütésben lehet részünk. Fotó: Getty Images

Éjszaka fokozatosan csökken a felhőzet, reggelre a legtöbb helyen kiderül az ég. Késő estig a keleti határ szélen még előfordulhatnak záporok, később viszont már nem várható csapadék. A levegő hőmérséklete késő estére 9-18, hajnalra 3-8 fok közé hűl vissza. Fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is előfordulhat, ugyanakkor a keleti határszélen 9-11 fokos minimumok is előfordulhatnak. Szerdán túlnyomóan derült, száraz idő lesz, és többnyire mérsékelt marad a légmozgás is. A legmelegebb délutáni órákban 19-24 fokot mérhetünk.

Csütörtökön eleinte ismét gyengén felhős, napos időre van kilátás, a délután második felében azonban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a Dunántúl északi és nyugati részén pedig már zápor, zivatar is lehet. Az északnyugati szelet nagy területen élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében pedig viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-25 fok körül valószínű. Éjszakára aztán országszerte mindenütt beborul, majd péntek reggelre a Dunántúl nagy részén már ki is derül az ég. A kelet felé vonuló csapadékzóna nyomán többfelé várható eső, zápor, néhol még zivatar is. A zárt felhőzet és a csapadék délelőtt kelet felé tovább vonul, mögötte gomolyfelhős, napos idő alakul ki. Napközben 16-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Ami a hétvégét illeti, szombaton erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, de csak szórványosan alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. Az északias szél sokfelé megélénkül, zivatarban viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16-22 fok között várható. Vasárnap közepesen vagy erősen felhős idő a legvalószínűbb, elszórtan fordulhat elő záporeső, zivatar. Az északias szelet ismét élénk lökések kísérhetik. A nappali maximumok 16-22 között alakulnak majd.