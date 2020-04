Mutatjuk, meddig marad a napsütés

Többnyire derűs, csapadékmentes időben lesz ma részünk, legfeljebb az északi, északkeleti tájakon jelenhetnek meg fátyolfelhők az égen - derül az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. A nyugatira forduló szél többfelé élénk lehet, sőt, északon és északkeleten meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13-18 fok között alakul.

Virágzó repce Dusnok határában április 13-án. Fotó: MTI/Sóki Tamás

Csapadékra éjszaka sem kell számítani, illetve a szél is mérséklődik a késői órákra. A levegő hőmérséklete késő estig 3-8, hajnalra 0 és 5 fok közé hűl vissza. A hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb, míg a városokban, vízpartokon melegebb is lehet. Holnap ismét derült, csapadékmentes időben lesz részünk, amihez élénk, az északkeleti tájakon erős délnyugati, déli szél társul. A nappali csúcshőmérséklet ezúttal már 20-25 fokot is elérhet.

Ami a hét végét illeti, pénteken a délnyugati és északkeleti megyékben több gomolyfelhő képződhet, de csapadék ismét nem valószínű. Napközben a levegő 21-26 fokig is felmelegedhet. Szombaton és vasárnap már gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, és bár így is sok napsütés várható, ezzel együtt ugyanakkor záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Eközben a nappali maximumok továbbra is 17-18 fok felett alakulnak.