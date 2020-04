Mutatjuk, meddig marad a napsütés

Szerdán is folytatódik a felhőtlen, csapadékmentes időjárás. Csak Sopron körül élénkülhet meg a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között valószínű. Késő estére általában 6 és 13 fok közé hűlhet le a levegő.

Éjszaka sem borul be az ég, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalra általában -1 és +6 fok közé csökken a hőmérséklet. A fagyzugokban ennél kissé hidegebb, míg a belvárosi részeken és a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet a hajnal. Csütörtökön is felhőtlen, száraz időnek örülhetünk. A változó irányú szél csak az északi tájakon élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható.

Bár a napsütés a szabadba csábít, inkább csak ablakunkból, kertünkből csodáljuk a természetet. Fotó: Getty Images

Húsvétkor hidegfront érkezik

A húsvéti hosszú hétvége kezdetén, pénteken azonban már egy gyenge hidegfront hatására a többórás napsütés mellett átmeneti felhőzet-növekedésre, a Dunántúlon egy-egy futó záporra, élénk, északkeleten erős északi szélre számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Talajmenti fagy még nem zárható ki.