Mutatjuk, meddig marad a ködös idő

Borult, párás, helyenként tartósan ködös időben lesz ma részünk, amihez szitálás is társulhat. Napsütésre legfeljebb a magasabb hegyekben lehet számítani - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. Éjszaka továbbra is a rétegfelhőzettel, köddel borított tájak lesznek a jellemzőek, illetve a köd újra egyre nagyobb területre terjed majd ki. Több helyen is előfordulhat szitálás. A levegő késő estére 3-8, hajnalra 2-6 fok közé hűl vissza.

A kellemetlen ködös, párás idő egész héten kitarthat. Fotó: Getty Images

Holnap ismét túlnyomóan borult, párás, helyenként napközben is ködös időre lehet számítani, többfelé szitálással. Néhol időnként megélénkülhet a keleti, délkeleti szél. A nappali csúcshőmérséklet 5-10 fok között várható. Csütörtökön már kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet, sőt, ezeken a tájakon több-kevesebb napsütés is lehetséges. Ezzel együtt az ország nagy részén marad a borult, ködös idő, és a szitáláson túl néhol kisebb eső is kialakulhat. Napközben a hőmérséklet 5-11 fokig melegszik.

Ami a hét végét illeti, pénteken többnyire erősen felhős, illetve borult, sokfelé párás idő várható ködfoltokkal, majd elsősorban nyugaton és délen még inkább megvastagszik a felhőzet. A délkeleti országrészben viszont átmenetileg kisüthet helyenként a nap. Elszórtan előfordulhat szitálás, helyenként eső, zápor. Néhol időnként megélénkül a délkeleti, később a Nyugat-Dunántúlon az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a naposabb körzetekben elérheti a 11-12 fokot is.

Szombaton és vasárnap egyaránt erősen felhős, borult, párás, ködös lesz idő, de napos körzetek, illetve időszakok is lehetnek. Helyenként előfordulhat szitálás. Vasárnap a délkeleti, déli szél néhol időnként megélénkülhet. A levegő nappal 5-11 fokig melegszik fel.