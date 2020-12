Mutatjuk, meddig marad a fagyos hideg

Ma délelőtt fokozatosan csökken az előző éjszaka képződött köd és rétegfelhőzet kiterjedése, így a legtöbb helyen kisüt a nap. A tartósan borult tájakon ugyanakkor hószállingózás is előfordulhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Hideg lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 Celsius-fok között alakul. Éjszaka általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé párássá válik a levegő, valamint ismét zúzmarás köd és alacsonyszintű rétegfelhőzet képződik. Néhol lehetséges hószállingózás is. A levegő hőmérséklete késő estére mínusz 5 és nulla, hajnalra mínusz 8 és mínusz 1 fok közé hűl vissza.

Havas és zúzmarás táj Kékestető közelében november 30-án. Fotó: MTI/Komka Péter

Holnap a köd nagy része napközben feloszlik, a keleti, északkeleti országrészben több-kevesebb napsütésre is számítani lehet, míg délnyugaton tartósabban felhős maradhat az ég. Estétől aztán délnyugat felől országszerte megvastagszik a felhőtakaró. Keleten, északkeleten kisebb a csapadék esélye, a Dunántúlon és délen szórványosan előfordulhat hószállingózás, szitálás, néhol esetleg ónos szitálás. A Dél-Dunántúlon ezen felül időnként az északkeleti, keleti szél is megélénkül. Szerdán a nappali csúcshőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között várható.

Csütörtökön nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de keleten, északkeleten vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet. A keleti, északkeleti megyékben kisebb a csapadék esélye, másutt azonban sokfelé várható ismétlődő eső. A nyugati határ közelében havas eső, havazás, néhol ónos eső is előfordulhat. Az északkeleti, keleti szél több helyütt megélénkül. Napközben a levegő hőmérséklete mínusz 1 és plusz 6 fok közötti maximumot érhet el, bár nyugaton ennél hidegebb, délkeleten egy-két fokkal melegebbet is mérhetünk.

A hét végére enyhülés várható

Pénteken eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délután egyre több helyen vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Kezdetben a nyugati és a középső országrészben többfelé eshet az eső, néhol havas eső, ónos eső is előfordulhat. A délutáni, esti órákban inkább már csak keleten valószínű helyenként csapadék. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, a Kisalföldön időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában plusz 3 és 8 fok között alakul, de délkeleten akár 9-11 fokot is mérhetnek.

Bár reggelre még több helyen képződhet rétegfelhőzet, szombaton napközben már nem várható számottevő csapadék, inkább csak a nyugati országrészben eredhet el az eső. A délkeleti szél viszont megélénkül, főleg a Kisalföldön néhol megerősödik. A nappali csúcshőmérséklet plusz 3 és 10 fok között valószínű, de délen, délkeleten helyenként a 11-13 fokot is elérheti. Vasárnap délnyugat, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, de helyenként több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Elsősorban nyugaton, délnyugaton valószínű eső. A délkeleti szél megélénkül, főleg a Kisalföldön sokfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában plusz 5 és 12 fok között alakul, de délen, délkeleten helyenként melegebb is lehet.