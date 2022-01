Mutatjuk, meddig hűl vissza az idő

Az elmúlt időszakban megszokottnál hűvösebb, télies időre számíthatunk a következő napokban, hétvégén az ország keleti részén hó is hullhat - olvasható ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Visszatér a télies hideg

Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a déli óráktól északnyugat felől fokozatosan felszakad a felhőzet, kisüt a nap, és ezt követően felhőátvonulásokra lehet számítani. A reggeli, délelőtti órákban a déli és keleti megyékben is megszűnik a gyenge eső, havas eső, havazás, és délutántól már inkább csak északkeleten lehet zápor, hózápor. Az élénk északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon, illetve a főváros tágabb térségében olykor erős lökések kísérik, de egy-egy viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul. Késő estére +2 és -6 fok közé hűl le a levegő.

Visszatér a hideg, télies idő. Fotó: Getty Images

Naposabb, de hűvös időnk lesz pénteken. Estétől dél, délkelet felől egyre vastagabb felhők érkeznek. Csapadék késő estig nem valószínű, éjjel a déli, délkeleti megyékben már előfordulhat havazás, néhol esetleg havas eső. Az északkeleti, a Dunántúlon a délkeleti szél helyenként megélénkül. A maximum többnyire -1 és +4 fok között várható.

A szombati nap során többnyire felhős idő várható. A nap második felében északnyugat, nyugat felől csökkenhet a felhőzet. Az ország északnyugati területein nem valószínű számottevő csapadék. Délkelet felé haladva egyre nagyobb a havazás esélye, a keleti határ közelében néhol esetleg havas eső is előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban nagyrészt -8, -1 fok valószínű, de a fagyzugokban helyenként hidegebb is lehet. A délutáni órákban általában -2, +4 fokot olvashatunk le a hőmérőkről.

Nyugat felől vasárnap ismét beborulhat, eközben délkelet, kelet felől is sok felhő érkezhet. A Dunántúlon és a Tiszántúlon valószínű nagyobb eséllyel elszórtan havazás, a délutáni, esti óráktól elvétve esetleg havas eső, ónos eső is előfordulhat. Hajnalban ködfoltok képződhetnek. Helyenként megélénkül a délkeleti, majd északi szél. Hajnalra többnyire -8 és -3 fok közé hűl le a levegő, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. Délután -2, +4 fok valószínű.