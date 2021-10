Mutatjuk, meddig hűl az idő

Borús, csapadékos időre számíthatunk a következő napokban, a hőmérséklet pedig egyre alacsonyabb lesz - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Szombatig folyamatosan hűl az idő, vasárnaptól jöhet némi enyhülés.

Ősziesre fordul az időjárás

Szerdán az ország túlnyomó részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső vagy zápor. Csapadékra legkisebb eséllyel a keleti, északkeleti negyedben lehet számítani - ezzel szemben ettől nyugatabbra, délnyugatabbra nagyobb területen gyűlhet össze kiadós mennyiség. Nagyrészt a délkeleti, keleti szelet kísérhetik élénk, helyenként erős széllökések, ugyanakkor késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon az északira forduló szél erősödhet meg több helyen is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 20 fok között várható, a tartósan csapadékos tájakon lesz a hűvösebb. Késő este jobbára 9 és 15 fok közötti értékeket mérhetnek.

Záporokra, zivatarokra számíthatunk a következő napokban. Fotó: Getty Images

Az ország nagy részén túlnyomóan borult, esős idő várható csütörtökön is. Csupán az északkeleti vidékeken szakadozhat fel a felhőzet, arrafelé a csapadék kialakulási valószínűsége is kisebb, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében minimális. Az északkeleti, északi szelet élénk, erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között valószínű, a tartósan csapadékos tájakon lesz hidegebb, északkeleten a melegebb.

Marad a borús, csapadékos idő pénteken is, legfeljebb északkeleten bújhat elő a nap rövidebb időszakokra. Késő délután észak felől határozottan csökken a felhőzet. Délen többfelé, északon elvétve alakulhat ki eső. Az északkeleti, keleti szelet többfelé élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között valószínű.

Szombaton napközben már sehol sem mérhetünk majd 16 foknál melegebbet, a hőmérséklet hajnalban általában 5 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős északi részeken ennél jóval hidegebb is lehet. Habár borús idő várható vasárnap is, az ország keleti részén már előbújhat a nap helyenként, illetve ezeken a területeken elérheti a hőmérséklet a 17 fokot is.